Sine Amazonas tem 195 vagas de emprego para esta quinta-feira; confira

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 195 vagas de emprego para esta quinta-feira (13). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS

Escolaridade: Ensino Técnico;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em equipamentos médico hospitalares, ensino técnico em eletrônica, eletrotécnica ou automação industrial, experiência em engenharia clínica, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares, Excel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência comprovada em empresas de pequeno, médio e grande porte, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LUBRIFICADOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência comprovada em empresas de pequeno, médio e grande porte, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em caminhões pesados: pipa, caçamba e etc; CNH categoria D, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: MOTORISTA DE JULIETA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência.

OBS: Com experiência em direção de caminhões de grande porte tipo: canavieiro, bitrens, carretas ou basculantes; CNH categoria E, Mopp, direção defensiva, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: MOTORISTA LUBRIFICADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: CNH categoria D, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA OPERADOR DE GUINCHO MUNCK

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: CNH categoria D, ter curso de operador de munk, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com empilhadeira a gás, habilidade para pá carregadeira, CNH categoria B, curso de NR 11 atualizado, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

04 VAGAS: OPERADOR DE PÁ MECÂNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilitado com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR RETROESCAVADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilitado com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: OPERADOR DE TRATORES AGRÍCOLAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilitado com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: AJUDANTE DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilitado com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: APONTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência.

OBS: Informática, pacote office, rotinas administrativas, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: TRABALHADOR RURAL (P)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: TRABALHADOR RURAL (V)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: APLICADOR DE PELÍCULA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em aplicação de película de controle solar, insulfilm, envelopamento e aplicação de PPF (película termoplástica), cursos desejáveis de informática básica e atendimento ao cliente, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: TÉCNICO DE ENGENHARIA DE PROCESSO SR

Escolaridade: Técnico completo em Eletrônica, Mecatrônica, Automação, Telecomunicação ou Áreas Correlatas;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no processo de teste de placas eletrônicas de notebook e smartphones, domínio em manutenção, configuração e programação de equipamentos de teste e inspeção SMT, domínio em ferramentas de melhoria contínua, kaizen e poka yoke, domínio em utilização de multímetro e paquímetro; informática intermediária (ênfase em Excel e Power Point), inglês intermediário, experiência em manutenção, configuração e programação de maquinário, processo produtivo SMT, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO III

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Domínio com montagem de notebook e smartphone, experiência com embalagem final, conhecimento com inspeção de produto final, desejável noção de eletrônica básica, experiência no segmento de eletroeletrônico, cursos desejáveis de pacote office completo e noções das normas IPC, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA SMT IV

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área produtiva de produtos eletroeletrônicos, envolvendo todo o processo produtivo necessário para execução do produto fabricado, conhecimento das técnicas de treinamento operacional, noções de técnicas de liderança, backup do líder de produção, desejável noção de eletrônica básica, imprescindível experiência com máquinas Panasonic, domínio pleno na área de produção SMT, cursos desejáveis de pacote office completo e noções das normas IPC, documentação completa e currículo atualizado.

16 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA SMT III

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área produtiva de produtos eletroeletrônicos, envolvendo todo o processo produtivo necessário para execução do produto fabricado, conhecimento das técnicas de treinamento operacional, noções de técnicas de liderança, backup do líder de produção, desejável noção de eletrônica básica, imprescindível experiência com máquinas Panasonic, domínio pleno na área de produção SMT, cursos desejáveis de pacote office Completo e domínio em 5S, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Proativo, disciplinado, boa comunicação, bom desempenho, inglês intermediário, Excel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE MARKETING

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou cursando em Marketing, Publicidade e Áreas Afins;

Com experiência na área.

OBS: Com vivência em marketing, marketing digital, vendas, ter CNH categoria A/B, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.