Sindicato de Barbeiros e Cabeleireiros é notificado por falta de informações sobre preços em Manaus

“Essa é uma demanda que vem crescendo bastante. O consumidor tem direito a todas as informações pertinentes à relação de consumo e o nosso papel é garantir que ele tenha esse e os demais direitos respeitados”, resumiu o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

No documento, o Procon-AM cita a prática frequente por parte dos estabelecimentos de beleza de não apresentar informação clara e ostensiva a respeito do preço dos serviços disponíveis, o que representa uma violação ao art. 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

