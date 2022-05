Ministro Mauro Campbell Marques assume Diretoria-Geral da Escola Nacional de Magistrados

Manaus/AM - O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques foi eleito, nesta quarta-feira (11), para o cargo de diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). A Escola é o órgão oficial de treinamento de juízes estaduais e federais. A eleição ressalta a carreira do ex-Procurador-Geral de Justiça do Amazonas e projeta o Ministério Público amazonense no cenário jurídico nacional.

“É sempre uma honra para o nosso Estado e para o Parquet amazonense, a projeção alcançada por um ex-Procurador-Geral de Justiça do Amazonas. A eleição para a diretoria-geral da Enfam, pelo alcance e responsabilidade inerente a esse cargo, além de fazer jus à competência e capacidade de realização do Ministro, engrandece a todos nós que atuamos no Ministério Público do Amazonas. Desejamos-lhe votos de pleno êxito no cumprimento de tão nobre missão, que é a de atuar à frente da formação da magistratura brasileira”, declarou o Procurador-Geral de Justiça Alberto Rodrigues Nascimento Júnior.

Indicado ao cargo de ministro do STJ quando era Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Mauro Campbell Marques tomou posse como promotor de Justiça, em 1987, tendo exercido diversas atividades na área de segurança pública, como as de secretário de Justiça e secretário de Segurança Pública no Amazonas. O ministro integra atualmente a Segunda Turma e a Primeira Seção do STJ, tendo exercido a presidência de ambos os colegiados, além de participar da Corte Especial. É membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e exerce a função de corregedor-geral da Justiça Eleitoral.