Sikêra Jr. recebeu R$ 120 mil do governo Bolsonaro, mostra documento da CPI

O apresentador bolsonarista Sikêra Jr. recebeu entre dezembro de 2020 e abril deste ano R$ 120 mil do Governo Bolsonaro. A informação consta no documento entregue pela Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) à CPI da Covid e foi divulgada pela Folha de S. Paulo.

