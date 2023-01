Shopping Leste informa que ficará fechado após princípio de incêndio em Manaus

Manaus/AM - O Shopping Cidade Leste informou que permanecerá fechado após um princípio de incêndio que atingiu o depósito de uma loja, neste sábado (21), na Avenida Autaz Mirim, em Manaus.

"Retomaremos as atividades assim que as autoridades responsáveis emitirem a autorização de funcionamento", disse a direção do shopping por meio de nota.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o fogo começou em um depósito de uma loja de sapatos, no primeiro andar, que corresponde ao 2º pavimento do shopping.

Os militares iniciaram a fase de rescaldo da estrutura e uma equipe da Amazonas Energia também esteve no local.