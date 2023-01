Mostra de Cineastas Amazonenses inicia neste sábado no Cineteatro Guarany

Serão exibidos: “Zico, o Jabuti” (2018), “Bodó com Farinha” (2016), “A Santa Casa de Misericórdia” (2019), “Os Reflexus da Cheia” (2021), “Covid” (2021), “O Pulo do Gato” (2022), “Tucandeira” (2019), “Desentupidor” (2022). Cada curta tem duração de 4 a 24 minutos e a classificação é de 14 anos.

Para Jimmy, a oportunidade gerada aos cineastas amazonenses, pelo Governo do Estado, representa mais um passo na divulgação das produções locais. “O espaço é uma janela muito importante para nós, cineastas, que temos muito trabalho para fazer os filmes e, às vezes, muitos não têm onde exibir e distribuir”, disse Jimmy. “Agradeço a divulgação do nosso trabalho no Cineteatro Guarany”, completa o cineasta.

Promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a mostra faz parte do projeto Cineclube da SEC com a curadoria de Sérgio Cardoso. Segundo o secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, são iniciativas como a “Mostra de Cineastas Amazonenses” que valorizam os profissionais e seus trabalhos.

Manaus/AM - Filmes produzidos e dirigidos por amazonenses protagonizam a “Mostra de Cineastas Amazonenses”, que tem início neste sábado (21), no Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro. O primeiro do ciclo é o cineasta e repórter fotográfico, Jimmy Christyan, que levará oito curtas-metragens para serem exibidos, a partir das 18h30.

