Sesc abre 30 vagas gratuitas para o EJA em Manaus

Manaus/AM - O Sesc AM está ofertando 30 vagas gratuitas para quem deseja concluir o Ensino Médio e obter qualificação profissional em produção cultural. As vagas complementares para o Sesc EAD EJA (Educação a Distância para Jovens e Adultos) já estão abertas e as inscrições podem ser feitas até o dia 26 de agosto.

As matrículas devem ser realizadas presencialmente na secretaria de educação do Sesc Centro, localizado na rua Henrique Martins, n.427, Centro, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h00. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (92) 2126-9557 ou 98127-3967.

O Sesc EAD EJA possui carga horária de 1.200 horas, sendo 80% das aulas em formato virtual e 20% presencial. As vagas são para os turnos da tarde e da noite. O curso gratuito tem duração de 18 meses com encontros presenciais semanais obrigatórios no Centro Educacional Sesc Danilo de Matos Areosa, situado na unidade do Sesc Centro.

Os estudantes também têm acesso a atividades presenciais e on-line de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc AM. O curso atende às orientações do Novo Ensino Médio, que contempla a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com itinerários formativos focando nas áreas de conhecimento e na formação profissional.