Servidores recebem treinamento para apoiar fiscalização do concurso da Semsa

Manaus/AM - Com o objetivo de apoiar os trabalhos de fiscalização e acompanhamento do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para os cargos de nível médio e médio técnico, a ser realizado no próximo domingo (05), foi realizada uma reunião de treinamento com 135 servidores que atuarão no certame apoiando a Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição responsável pelo processo seletivo. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (02), no auditório Doutor Deodato de Miranda Leão, sede da secretaria, zona Centro-Sul.

Os servidores receberam orientações sobre o horário de abertura e fechamento dos portões de acesso aos candidatos; sinalização da numeração das salas; abertura e fechamentos dos malotes com as provas; e outros procedimentos que devem ser seguidos para o bom andamento do concurso, que acontecerá nos turnos da manhã e da tarde em escolas da rede pública.

No total, entre nível médio e médio técnico, 81.173 pessoas se inscreveram para disputar uma das 1.409 vagas distribuídas nos 14 cargos ofertados nesta etapa. As provas, que no turno da manhã acontecem das 8h às 12h e no turno da tarde das 14h às 18h, são de caráter eliminatório e classificatório.

A diretora do Dtrab, Mircleide Santana, assinalou que a reunião foi importante para reforçar os cuidados necessários para que o certame transcorra com tranquilidade.

“Enfatizamos as orientações para fortalecer o apoio à execução do concurso, que é de grande porte, com mais 81 mil candidatos, para que tudo transcorra de forma tranquila para os inscritos. É um concurso muito esperado por nós, e estamos nos esforçando para que os candidatos façam suas provas de forma tranquila”, reforçou.