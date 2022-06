Manaus FC enfrenta Altos do Piauí pela série C do Brasileirão

Manaus/AM - O Manaus FC enfrenta o Altos do Piauí, neste domingo (05), no Estádio Ismael Benigno, em Manaus. A disputa é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

O time amazonense está na 8º posição da tabela com 12 pontos, e a equipe do Piauí, se encontra na 17º colocação com 6 pontos.