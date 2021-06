Servidores fazem festa junina em UTI para pacientes com covid em Manaus; vídeo

Manaus/AM - Mesmo em meio à pandemia, servidores do governo do estado que atuam na UTI do Hospital Nilton Lins, na Zona Centro-Sul de Manaus, realizaram na última segunda-feira (14) uma festa junina.

Servidores fazem festa junina em UTI para pacientes por covid em Manaus pic.twitter.com/2Ru0aNsNnP — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 16, 2021

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que os servidores estaduais se aglomeram na Unidade de Terapia Intensiva, trocam beijos e abraços.

Além disto, um verdadeiro banquete foi montado com comidas típicas e os funcionários aparecem dançando e se alimentando dentro da UTI.

A unidade é referência para o atendimento de pacientes com covid-19 em Manaus.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), enviados nessa terça-feira (15), o estado possui 394.601 casos de Covid, com 13.162 mortes.

Em nota, SES-AM informou que a direção do Hospital de Combate à Covid-19 Nilton Lins não foi comunicada e não autorizou a ação. A direção da unidade esclareceu que uma advertência será aplicada a todos os profissionais do plantão que participaram do ato, que é proibido dentro do hospital.