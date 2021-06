Ruas são interditadas e linhas de ônibus têm rotas alteradas em Manaus

No sentido bairro/Centro, os carros seguem normalmente até a rua do Advento, depois segue a rua Esperança, acessa a rua 27 de Outubro, rua comandante Paulo Varela e segue normal o itinerário.

Manaus/AM - Por conta de uma obra da Amazonas Energia, ruas do bairro Da Paz estão interditadas até às 12h desta quarta-feira (16), e ônibus que fazem itinerários por esses locais tiveram as rotas alteradas.

