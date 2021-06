Servidores da Semsa são treinados para viradão da vacinação em Manaus

Manaus/AM - Um grupo de aproximadamente 250 servidores da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) passaram por treinamento nesta sexta-feira (11) para atuar como registradores durante o viradão da vacinação contra a Covid-19, que ocorre neste fim de semana, em Manaus.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, classifica o registro como uma das etapas mais importantes do processo de vacinação, uma vez que permite o controle e acompanhamento de doses recebidas e utilizadas, bem como a transparência do processo. “O registro é de fundamental importância e precisa ser o mais correto possível, porque esses dados serão transmitidos ao Ministério da Saúde. Com base nessas informações, que são exigidas pelo ministério, são gerados relatórios, painéis e gráficos que podemos usar para traçar o perfil epidemiológico local”, destaca.

As orientações foram repassadas pelo diretor do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da Semsa, Saymon Souza. Segundo ele, o objetivo foi mostrar às pessoas que irão atuar nessa parte do processo, o funcionamento do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), construído pela equipe do DTI, para o registro correto de toda e qualquer ocorrência de vacinação.

“Nesse contato eles foram informados da dinâmica do SMV, como acessar, o preenchimento dos dados do vacinado, o que inclui documentos, indicação de grupo prioritário ao qual pertence, e até da vacina que foi aplicada. O registro é uma forma de mostrarmos ao Ministério da Saúde que as doses que recebemos estão sendo utilizadas de forma adequada, conforme a orientação do Plano Nacional de Imunização”, explica.

Outra funcionalidade do registro é assegurar a transparência no processo, juntamente com o “Vacinômetro”, possibilitando o acesso às informações da vacinação, seja pela população, órgãos de controle ou a mídia, por exemplo, de forma detalhada. “Além disso, a Semsa divulga a lista de todas as pessoas que foram vacinadas a cada dia, com informações como nome, data e ponto de vacinação e grupo prioritário ao qual a pessoa imunizada pertence”, conclui Saymon.

O “Vacinômetro” pode ser acessado pelo link https://vacinometro.manaus.am.gov.br e a lista dos vacinados fica disponível na página da Semsa, no link https://semsa.manaus.am.gov.br/sala-de-situacao/novo-coronavirus/lista-de-vacinados-covid-19/.