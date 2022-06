Serviços de saúde são oferecidos no Parque das Tribos, em Manaus

Manaus/AM - Com o objetivo de promover a integração entre a formação acadêmica e o cuidado à saúde, a Prefeitura de Manaus realizou, nesta sexta-feira (24), uma programação especial com a oferta de serviços de saúde na comunidade Parque das Tribos, localizada na área do Tarumã-Açu, na zona Oeste da cidade.

Foram ofertados atendimento médico e ações de educação em saúde considerando os riscos e vulnerabilidades da população residente naquela região, que reúne 35 etnias indígenas.

A iniciativa contribui para a formação e qualificação profissional dos médicos que participam da especialização, que reforça a integração entre o ensino acadêmico, a qualidade do serviço e as demandas da comunidade, considerando as necessidades sociais e do SUS em Manaus.