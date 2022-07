Saiba onde se vacinar contra Covid-19 neste sábado em Manaus

Crianças - As crianças que tomaram outra vacina do calendário básico precisam aguardar 14 dias para receber o imunizante contra a Covid-19.

O titular da Semsa ressalta que as crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, e todos os usuários devem apresentar documento de identidade com foto e o cartão de vacina para receber o imunizante. As pessoas também podem consultar se estão dentro do intervalo para as doses de reforço a partir da plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.