Serviço de paisagismo em Manaus chega ao Distrito Industrial

Manaus/AM - Os trabalhos de paisagismo nos canteiros entre as avenidas Jacira Reis, São Jorge, e Ipase, na zona Oeste, já estão em fase final e outras 34 áreas receberão melhorias até o final do ano, incluindo o Distrito Industrial, que também já recebe as ações sob coordenação da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo.

Em fase de acabamento, o canteiro, criado após intervenção no fluxo de veículos, recebe plantio de 1.050 mudas de espécies ornamentais, divididas entre alamanda, dianela e ararinha. As plantas compõem três faixas e, ao centro, haverá uma palmeira decorativa. Nos canteiros, foram implantados, também, 350 metros quadrados de grama, além da recuperação de meio-fio e calçada e de outros detalhes paisagísticos.

“Vamos começar a ver um novo verde, uma ornamentação completamente diferente na cidade e mais bonita. E os canteiros vão ganhar mais vida, a cidade vai ganhar mais cores e esse é o nosso objetivo, colorir a cidade e trazer mais conforto. A primeira-dama, que é arquiteta, é a madrinha desse trabalho e acompanha o desenvolvimento do projeto dessas 35 primeiras áreas, que vai ser um dos marcos da gestão do prefeito Arthur”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Nelson de Oliveira Júnior.

Em outra área da cidade, na avenida Ministro João Gonçalves Dias, no Distrito Industrial, zona Sul, as obras também estão em ritmo acelerado. A calçada em frente à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) está recebendo a plantação de 70 mudas de oiti, espécie arbórea, com altura de dois a dois metros e meio.