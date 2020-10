Prefeito entrega quadra poliesportiva da Vila Mamão nesta sexta

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entrega nesta sexta-feira, 2/10, às 10h, a quadra poliesportiva da Vila Mamão, localizada na rua Vasconcelos Chaves, bairro São Francisco, na zona Sul, revitalizada. O complexo integra o pacote de reformas e construções de quase 40 espaços esportivos, a serem entregues até o final do ano.

A quadra da Vila Mamão integra a programação do aniversário de 351 anos de Manaus, que contará com ampla agenda de entrega de obras e outras atividades simbólicas. Como já divulgado anteriormente, a tradicional festa de aniversário da cidade foi suspensa este ano por conta da pandemia do novo coronavírus.