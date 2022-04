Semulsp alerta população para descarte correto de pneus em Manaus

Quem tiver pneus para destinar, pode fazer o descarte por meio do Ponto de Entrega Voluntária (PEV), no Reciclanip, situado na estrada de Puraquequara, s/nº, zona Leste de Manaus.

Por mês, a Semulsp recolhe 18 mil pneus das ruas da cidade. Todo material coletado é direcionado para as recicladoras, atendendo as diretrizes da Lei da Logística Reversa, por meio do Programa de Reciclagem da Indústria Nacional de Pneus (Reciclanip), que faz a reciclagem e, em seguida, é devolvido para o mercado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.