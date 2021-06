Semtepi retoma atendimento presencial nesta quarta-feira

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informa que as atividades presenciais nos postos do Sine Manaus, Casarão da Inovação Cassina, cursos de Qualificação Profissional e demais atendimentos na sede da secretaria, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, voltam a funcionar normalmente nesta quarta-feira (9).

As atividades presenciais estavam suspensas desde o último domingo, 6/6, após as ocorrências de violência na cidade. A medida de segurança determinada pelo secretário da Semtepi, Radyr Júnior, para que os atendimentos à população fossem feitos de forma virtual, resguardou a segurança dos servidores e dos cidadãos, que buscam os serviços da secretaria.

As atividades realizadas remotamente durante esses dois dias atenderam uma média de 500 pessoas, por meio do WhatsApp do Sine Manaus, (92) 99140-0671. A Semtepi informa ainda que os atendimentos anteriormente agendados para a última segunda-feira, 7, e esta terça-feira, 8, já estão sendo reagendados e que os serviços na modalidade remota continuarão, mesmo com o retorno presencial.

Em relação aos cursos de Qualificação Profissional, a equipe entrou em contato com os participantes, que iriam iniciar na segunda-feira, informando a nova data e horário. Conforme a diretora do departamento, Rayana Pinho, um grupo de WhatsApp foi mantido com os alunos para evitar evasão. Ainda segundo ela, novos cursos já estão sendo prospectados, atendendo as necessidades do Sine Manaus.