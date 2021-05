Semtepi oferece 50 vagas para palestra sobre empreendedorismo

É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablet com sinal de internet, para acessar a programação. Ao final da palestra, será liberado um link para solicitação de certificado.

As atividades são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores em busca de capacitação.

O projeto “Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”, executado na gestão do prefeito David Almeida, tem o objetivo de abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta, nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), ofertará nesta sexta-feira, 14/5, 50 vagas para mais uma palestra on-line e gratuita do projeto “Conexão de Aprendizagem”. Os interessados devem acessar o link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br e realizar a inscrição de 8h às 12h.

