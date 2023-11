Semtepi Itinerante oferta vagas de emprego e serviços sociais neste sábado em Manaus

Dentre as ações promovidas durante o evento, estão atividades recreativas para as crianças, com pula-pula, piscina de bolinhas e brinquedos infláveis, e o curso gratuito de Treinamento Básico Operacional (TBO).

O evento acontece no próximo sábado (26), das 8h às 12h, no Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas de Manaus (Dimicro), localizado na rua Prímula.

Manaus/AM - O projeto "Semtepi Itinerante" vai levar um mutirão com oferta de empregos, orientações sobre carteira e trabalho e seguro-desemprego para moradores do Distrito Industrial 2, zona leste.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.