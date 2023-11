Após chorar por horas, bebê é achado morto dentro de quitinete em Manaus

Manaus/AM - Um bebê de apenas 30 dias, foi encontrado morto nessa terça-feira (21), dentro de um quitinete em uma estância no bairro Redenção, na zona centro-oeste.

Segundo os vizinhos, a criança passou horas chorando copiosamente dentro do imóvel, mas eles não conseguiram ter acesso ao local para saber o que se passava.

Alguns deles chegaram a bater na porta por várias vezes chamando os pais do bebê, mas ninguém abriu. Com receio da criança ter sido deixada sozinha no imóvel, os vizinhos acionaram a polícia, mas nenhuma viatura foi ao endereço.

Somente no início da noite é que uma jovem que ajudava a cuidar do bebê conseguiu fazer contato com a mãe, mas a mulher já saiu com a criança morta nos braços.

Com a ajuda de uma vizinha, ela chegou a levar o recém-nascido para o SPA do bairro, mas o menino já estava morto quando chegou à unidade. Os pais devem ser ouvidos pela polícia e o caso investigado.