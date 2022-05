Semsa vai reembolsar valor da inscrição; veja se você está na lista

Manaus-AM - A lista dos candidatos com direito a reembolso do valor pago na inscrição do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) foi divulgada. As opções de reembolso e cancelamento foram disponibilizadas após alterações nos requisitos cobrados no Edital do certame.

As vagas são para profissional de Educação Física com inscrição no valor de R$ 150 e para agente comunitário de Saúde II no valor de R$ 75. A lista mostra as inscrições que foram canceladas por duplicidade e de inscrições canceladas.

Para receber o valor o candidato deve se encaminhar para o Auditório Isabel Victória do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura de Manaus, na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste, de 08h às 15h, conforme o cronograma especificado no documento publicado no DOE (Diário Oficial do Município).

O candidato tem o prazo até o dia 29 de julho de 2022 para a compensação do cheque administrativo. É necessário apresentar documento de identificação com foto. No caso da CNH Digital, deve ser apresentado o referido documento no próprio aplicativo do órgão de trânsito, não sendo aceito cópia ou print de tela do celular.

Para os candidatos que não comparecerem para a retirada dos cheques na data e local definidos no cronograma, será necessário agendar o atendimento no email: [email protected] a partir do dia 4 de julho de 2022. Confira a lista abaixo: