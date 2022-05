Obras de recapeamento avançam no bairro Santa Etelvina, em Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (21), os serviços de recapeamento do programa “Asfalta Manaus” continuam nas ruas do bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, onde 130 vias serão completamente recapeadas e 52 já foram concluídas.

Em 15 dias de execução, o Asfalta Manaus já recuperou mais de 610 ruas da meta de 10 mil vias asfaltadas.

As equipes estão trabalhando com a fresagem das vias, retirando o asfalto antigo e desgastado, trabalhando o solo e as bases para receberem a aplicação do novo asfalto.

As equipes da Seminf estão trabalhando simultaneamente nos bairros Alvorada, Nova Conquista, Nossa Senhora das Graças, Santa Etelvina, Redenção, Compensa, Santo Antônio, Coroado, Jorge Teixeira, Japiim, São José, Cidade de Deus, Colônia Terra Nova, Grande Vitória, Santo Agostinho e Aparecida.

A comunidade Santa Tereza, do bairro Santa Etelvina, já está com 22 ruas com o serviço de recapeamento concluído.