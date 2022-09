Semsa e FVS discutem plano para interromper casos de sarampo em Manaus

Manaus/AM - Em reunião realizada nesta quinta-feira (1º), gestores do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses e da Saúde do Trabalhador (Dvae/Semsa) e técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) discutiram a implementação do Plano de Ação de Interrupção da Circulação do Vírus do Sarampo, Monitoramento e Reverificação da sua Eliminação no Brasil.

A ação segue o planejamento do Ministério da Saúde para interromper a transmissão do vírus e retomar a certificação de eliminação da doença, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vem fortalecendo as ações de rotina de vigilância e investigação de casos suspeitos.

Segundo a diretora do Dvae, Marinélia Ferreira, a reunião representou mais uma etapa do trabalho que a Semsa tem desenvolvido para alinhar as ações da Atenção Primária à Saúde e a rede estadual de saúde. “Atualmente, o município de Manaus não registra casos de sarampo, mas a Semsa tem executado ações de prevenção, mantendo a vigilância e investigação de casos suspeitos de forma intensa”, informou Marinélia.



Este ano, houve a notificação de 47 casos suspeitos da doença em Manaus, sendo que, após investigação epidemiológica, 43 foram descartados, e quatro ainda estão em investigação.



A gerente de Vigilância Epidemiológica da Semsa, Cláudia Rolim, destacou que o plano para a eliminação do sarampo no Brasil tem como objetivo reforçar as ações desenvolvidas na rotina de vigilância epidemiológica, laboratorial, imunização, atenção à saúde e de comunicação, fortalecendo a capacidade da rede de saúde de intervir no controle e prevenção da doença.



“Uma das ações recomendadas pela FVS e o Ministério da Saúde é a ‘Busca Ativa Retrospectiva’ de casos suspeitos de sarampo que, por algum motivo, não foram notificados nas unidades de saúde. A Semsa realizou essa busca ativa com a pesquisa e revisão de prontuários eletrônicos de pacientes. A intenção foi identificar possíveis novos casos, realizar bloqueio vacinal e monitorar os contatos familiares e sociais do paciente que apresentou sintomas da doença”, explicou Cláudia Rolim.