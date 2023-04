Semsa convoca mais 23 médicos aprovados em concurso

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, nomeou mais 23 médicos aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o cargo de clínico geral em regime de 40 horas semanais de trabalho. Os médicos nomeados foram classificados entre a posição 101 e a 123, conforme resultado final do concurso, que ofereceu 124 vagas exclusivas para a categoria.

Os profissionais nomeados devem se apresentar a partir da próxima segunda-feira (3) para os procedimentos de posse. O prazo final para apresentação é no dia (28). O decreto de nomeação e o edital de convocação podem ser consultados pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

Procedimentos

A Diretoria de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (Dtrab), Mircleide Santana, explica que os profissionais nomeados devem, primeiramente, acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br para realização de cadastro e inserção digital de documentos, listados no Anexo II do edital de convocação. “São documentos de identificação, comprovantes e certidões considerados obrigatórios para o procedimento de posse, por isso, orientamos que os convocados reúnam todos eles e façam a inserção nos campos corretos”, ressalta a diretora.

Fazem parte da lista itens como identidade, CPF, título de eleitor, certificado de reservista ou carta patente, comprovante de residência, documento de identificação e CPF dos filhos menores de idade, CPF do cônjuge, certidões negativas de antecedentes criminais (estadual e federal), atestado de sanidade física e mental, comprovante de imunização contra a Covid-19, com o esquema vacinal completo.

Além desses, são exigidos diploma de graduação, com histórico, registro no Conselho Profissional, com comprovante de quitação da anuidade, comprovante de residência com CEP (de Manaus) e extrato ou cartão de conta bancária do Bradesco em Manaus, e uma foto 3x4.

Como documentos extras, devem ser apresentados o Protocolo de Exoneração de Cargo, se houver acúmulo de cargos não permitidos; e a declaração e Acúmulo de Cargo Público, se houver, com carga horária de trabalho.

“Concluído o cadastro, o profissional deve comparecer à sede da Semsa, com a cópia dos documentos indicados no edital e os originais, para conferência, atentando para o prazo final de 28 de abril”, orienta Mircleide.

Os convocados devem se dirigir ao auditório da Semsa (avenida Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, onde serão dadas as orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e verificados os pré-requisitos para a posse.