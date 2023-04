Carro fica destruído após acidente com 'Amarelinho' em Manaus; vídeo

A polícia segue investigando o caso para identificar as causas do acidente.

Um vídeo mostra os estragos após a colisão. O carro modelo Fiat Siena prata ficou com a dianteira destruída. Já o veículo de transporte alternativo teve a parte traseira esquerda danificada. Uma pessoa ficou lesionada no impacto.

Manaus/AM - Um carro ficou destruído após um acidente envolvendo um micro-ônibus 'Amarelinho', neste sábado (1º), no Estradão do Jardim Botânico, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus.

