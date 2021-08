Semsa aplica apenas segunda dose de vacinas contra covid hoje em Manaus

Na terça-feira (17), será retomado o atendimento, com primeira dose, dos adolescentes de 12 a 17 anos e dos remanescentes do público de 18 anos e mais e de grupos prioritários que ainda não tomaram a vacina. O horário de funcionamento é das 9h às 17h.

Para receber a vacina é necessário apresentar um documento de identidade original, com foto, CPF e o cartão de vacina com o registro da primeira dose.

Os endereços podem ser consultados nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook) e no site da secretaria (https://semsa.manaus.am.gov.br).

A segunda dose da vacina AstraZeneca estará disponível em 42 unidades de saúde da Semsa. Já a do imunizante CoronaVac/Butantan, terá 13 unidades com a segunda dose disponível.

Manaus/AM - A Campanha de Imunização contra a covid-19 continua com a aplicação da segunda dose dos imunizantes do imunizante da AstraZeneca e da CoronaVac.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.