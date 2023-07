Semed lança edital para parceria com o ProJovem Urbano em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou nesta terça-feira, (4), o edital de Chamamento Público que visa selecionar Organização Social Civil (OSC) interessada em firmar parcerias, via Termo de Colaboração, para a execução dos projetos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Urbano, edição 2021/2023. Todas as informações estão no Diário Oficial do Município (DOM), nº 5.620, páginas 31 a 51.

O objetivo do edital é oferecer cursos de qualificação profissional inicial, nos termos da Saúde e Alimentação, com participação cidadã dos estudantes matriculados no ProJovem. Além disso, vai oferecer formação inicial e continuada aos professores que fazem parte do programa e ainda disponibilizar um tradutor intérprete de Libras e assistentes de apoio para matrículas e materiais gráficos e de consumo necessários.

Podem participar do edital OSCs localizadas em Manaus, sem fins lucrativos (associação ou fundação), religiosas, que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins religiosos.

O cadastro da proposta deve ser encaminhado no portal da Semed, entre 4 e 10/8. As propostas passarão por uma série de análise e a partir do dia 4/9 as organizações serão convocadas para apresentação dos planos de trabalho e documentação atualizada para celebração da parceria.