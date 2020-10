Sem material cirúrgico hospital de Manaus trava cirurgias, diz deputado

Manaus/AM – O deputado estadual Péricles Nascimento (PSL) cobrou, na manhã desta terça-feira, dia 13, medidas por parte do governo do Estado do Amazonas para reduzir a fila de pacientes de cirurgias ortopédicas na Fundação Hospital Adriano Jorge. De acordo com o parlamentar, atualmente, cerca de 1900 pessoas aguardam chamamento da unidade, que não tem prestado atendimento em tempo hábil por falta de material cirúrgico.

"Todo mundo sabe que dinheiro não faltou neste período de pandemia no Amazonas. Como uma unidade hospitalar referência em ortopedia chega ao ponto de não ter material para realizar cirurgias? Sei que esses números não são de hoje - temos uma fila iniciada em 2013, o que nos deixa ainda mais certos de que algo urgente precisa ser feito -, mas também não podemos fechar os olhos para a falta de gestão atual no sentido de resolver o problema", protestou Péricles.

Para o deputado estadual, a intenção demonstrada pela gestão da saúde do estado precisa efetivamente atuar sobre a lista de espera que ele denomina como "absurda e inaceitável".

Péricles esteve no Adriano Jorge na última sexta-feira para verificar in loco a execução de emenda impositiva destinada por ele para investimento no hospital. O valor de R$ 179 mil foi investido em estrutura para a melhor oferta de serviços aos que buscam atendimento na unidade.