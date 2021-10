Seis pessoas testam positivo para Covid e são impedidas de trabalhar no jogo Manaus x Ypiranga

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas testou, das 9h às 19h deste sábado (16), 536 pessoas que estavam escaladas para trabalhar no jogo Manaus Futebol Clube x Ypiranga, no domingo (17), na Arena da Amazônia.

A testagem com resultado negativo é um dos critérios para a entrada dos trabalhadores na área interna da Arena da Amazônia. Do total de testagens, foram identificados seis casos positivos de Covid-19 nos trabalhadores, que tiveram acesso negado ao trabalho na Arena. A testagem foi realizada especificamente para quem vai trabalhar na área da partida de futebol.

Critérios

Para entrar no estádio, cada pessoa deverá apresentar o ingresso, a carteira de vacinação, com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19, junto a um documento oficial com foto.

Quem se vacinou com intervalo menor que 15 dias da data do jogo, ou seja, depois do dia 1° de outubro, terá que apresentar também teste antígeno ou RT-PCR negativo para Covid-19. E não será permitida a entrada na Arena com alimentos e bebidas em geral.