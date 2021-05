Sede do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas é alvo de assaltantes

Manaus/AM - A sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas (SJP/AM) foi furtada na manhã desta segunda-feira (10). Ao chegar no local, a secretária deparou-se com uma das portas abertas e todos os pertences revirados.

“Levaram o notebook, o datashow, o dinheiro que estava em local trancado”, relatou a secretária. A diretoria fez o levantamento dos prejuízos e está tomando as providências, inclusive registrando o Boletim de Ocorrência.

"Já contabilizamos os principais prejuízos, e por meio do Boletim de Ocorrência vamos pedir apoio no sentido de realizarem rondas policiais nas proximidades fora do horário de expediente", informou o presidente do Sindicato, Wilson Reis.