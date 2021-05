Pagamento de contas de água poderá ser feito pelo PIX em Manaus

Manaus/AM - A partir desta semana, o pagamento da conta de água poderá ser feito via PIX. A medida da Águas de Manaus é para garantir mais segurança e comodidade aos consumidores.

O consumidor que quiser pagar a fatura pelo PIX poderá fazer tudo sem sair de casa, utilizando apenas o celular. O cliente deverá abrir o aplicativo do seu banco e utilizar o QR Code da conta, apontando a câmera do celular para fazer a leitura do código. O pagamento acontece de imediato. O PIX foi criado pelo Banco Central para ser utilizado por qualquer pessoa que possua uma conta bancária ou carteira digital e um celular ou computador com acesso à internet.

Entre as vantagens do novo serviço estão a gratuidade para as transações on-line entre bancos e pessoas físicas e funcionamento 24 horas por dia aos 7 dias por semana, não sendo necessário esperar o período de compensação dos dias úteis para pagamentos de contas.