Secretário e subsecretário da Semad testam positivo para Covid-19

O secretário Ebenezer Bezerra e o subsecretário Márcio Rys estão com o esquema vacinal em dia e seguirão as recomendações médicas de repouso, prosseguindo suas atividades de forma remota, segundo informou em nota a Prefeitura.

Manaus/AM - O titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Bezerra, e o subsecretário de Gestão de Processos, Márcio Rys Meirelles, testaram, na tarde dessa terça-feira (25) positivo para a Covid-19, no Centro Municipal de Testagem, instalado no Studio 5 Shopping e Convenções, zona Sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.