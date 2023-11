Seca continua no Amazonas, com Rio Negro descendo pelo segundo dia seguido

O nível do Rio Negro desceu mais 2 centímetros nesta quinta-feira (9), estando com a cota atual de 13,18 metros, segundo o Porto de Manaus. Ontem (8), o recuo também foi de 2 centímetros.

Manaus/AM - Com o Rio Negro descendo pelo segundo dia seguido em Manaus mostra que o período de seca no Amazonas ainda não acabou. A expectativa era de que a vazante tivesse terminado após o rio subir 52 centímetros em 11 dias, entre 28 de outubro a 7 de novembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.