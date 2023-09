SEC seleciona avaliadores para análise de projetos da Lei Paulo Gustavo em Manaus

Podem participar pessoas físicas, com idade mínima de 18 anos, e pessoa jurídica. Ambos domiciliados em território nacional e possuir, no mínimo, cinco anos de atuação comprovada na área pretendida.

São mais de 40 categorias envolvendo diferentes linguagens e os segmentos culturais. Os avaliadores vão atuar na prestação de serviço técnico especializado, podendo se candidatar em até cinco segmentos artísticos e culturais, entre as quais, artes visuais, artesanato, produção de curta-metragem, jogos eletrônicos, apoio a cineclubes, carnaval, capoeira, circo, dança e outros segmentos listados no edital.

Manaus/AM - A partir desta quarta-feira (13) está aberto o credenciamento para comissões de avaliadores de projetos e propostas culturais a serem inscritas nos editais de implementação da Lei Paulo Gustavo (LPG). As inscrições também se estendem para a comissão de validação de autodeclaração. Os interessados têm até o dia 22 de setembro para se inscrever, exclusivamente, no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br), onde está disponibilizado o edital, submetido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.