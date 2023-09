Manaus divulga programação semanal do ‘Sine nos Bairros’

Com a proposta de expandir os serviços de empregabilidade na capital, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga, nesta quarta-feira, 13, as ações itinerantes do “Sine nos Bairros”, que acontece de 14 a 16/9, em diversos pontos da cidade.

Nesta quinta e sexta-feira, 14 e 15, das 7h às 17h, a van itinerante estará estacionada no Centro de Convivência da Família - Padre Pedro Vignola, localizado na rua Tupinambá, nº 119, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

“Nós acreditamos que o acesso à empregabilidade é um direito fundamental para todos os cidadãos. Por isso, criamos o Sine nos Bairros com o objetivo de tornar nossos serviços mais acessíveis, fáceis e convenientes para todos. Quero agradecer a todos os parceiros e colaboradores que têm apoiado este programa”, destacou o diretor do Sine Manaus, Fábio Araújo.

No sábado, 16/9, das 8h às 12h, as ações irão acontecer em dois pontos diferentes: na Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada na rua Sérgio Vieira de Melo, no conjunto Carlos Braga, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte; e na escola estadual Irmã Gabrielle Cogels, na rua Princesa Diana, Bela Vista, no bairro Puraquequara, zona Leste.

Entre as ações, que serão executadas pela equipe do Sine, estão a oferta de vagas de emprego para diversas áreas, cadastro e orientação para Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS Digital) e seguro-desemprego. O propósito é levar os serviços do Sine Manaus diretamente aos bairros, atendendo os moradores que enfrentam dificuldades de acesso de locomoção aos serviços municipais.