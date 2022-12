Seap se pronuncia após notícia de rebelião em presídios de Manaus

O exercício reproduz a ruptura do Sistema Prisional monitorado por diversos órgãos integrados, além da atuação real de todas as equipes necessárias ao acompanhamento, contenção e resolução de crise.

"Operações desse tipo são realizadas de forma periódica e contam com a intensificação do policiamento nas áreas pressionais, bem como uma simulação em caso de rebelião, com o objetivo de treinar agentes da SSP-AM, Seap, além de outros órgãos das esferas federal, estadual e municipal", explica em nota a Seap.

Segundo as Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o que está acontecendo nas unidades prisionais, na verdade, é uma simulação.

