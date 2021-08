Saúde e beleza: Igreja Chama Church oferece serviços gratuitos em Manaus

Manaus/Am - Que tal cuidar da saúde com um profissional e sem pagar nada? Ou cortar os cabelos, pintar as unhas ou receber uma limpeza de pele totalmente de graça? O projeto Mercy House da igreja Chama Church vai oferecer o ‘Love Day’, o Dia do Amor, uma programação especial com diversas ações gratuitas para a população. Ação social que, ocorre uma vez ao mês, para a igreja e a comunidade em geral, vai acontecer desta vez no sábado (28), das 08h às 12h, na sede da Chama Church, na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5 do bairro Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus.

Entre os serviços oferecidos estão: consulta com clínico geral, pediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, ginecologista, dentista e nutricionista. Extração dentária, orientação jurídica, aferição de pressão, medição de glicemia, cortes de cabelo feminino e masculino, design de sobrancelhas, higienização facial e outros serviços. Todos os profissionais se disponibilizaram voluntariamente para participar do evento que tem como objetivo promover saúde e o bem-estar das pessoas.

Os atendimentos fazem parte do projeto Mercy House - em português significa Casa de Misericórdia -, iniciativa da igreja Chama Church, que tem objetivo de ajudar pessoas que não têm oportunidades ou que enfrentam dificuldades em obter atendimentos com estes profissionais.

“Nós entendemos que o senhor Jesus deixou muito claro que a igreja deve ficar dentro da sociedade servindo. Amar a Deus e servir o nosso próximo, esse é o nosso objetivo”, destaca o pastor Frank Nascimento, líder do projeto Mercy House

Todo atendimento do ‘Love Day’ será por meio de link de inscrição no endereço eletrônico: https://bityli.com/mTYL0. A quantidade de atendimento é limitada.

Vacina antirrábica



Na igreja, haverá ainda um espaço exclusivo para os pets. Será oferecido orientação veterinária, vermifugação gratuita e vacinação antirrábica. Porque o ‘melhor amigo do homem’ merece também este cuidado especial no Love Day.

600 pessoas



Na última edição do Love Day, que ocorreu no final do mês de junho, mais de 600 pessoas foram beneficiadas com a ação social. Moradores do bairro Compensa, São Jorge, Flores, Cidade Nova, Tancredo Neves, São Raimundo e outros compareceram à igreja para serem atendidos. E as portas se mantiveram abertas para atender a todos.

Aulão Preparatório



A igreja Chama Church junto com o projeto ‘Conexão de Saberes’ também oferece aulas preparatórias para vestibular. Com foco no Enem, PSC, SIS, UEA, professores voluntários se doam para ensinar alunos a ingressarem em uma universidade pública. As aulas ocorrem todos os sábados, das 08h às 12h.

Nas aulas são abordados os principais assuntos cobrados em vestibulares nas áreas de Física, Biologia, Química, Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia e Redação.