Saúde bucal de crianças tem destaque em webconferência em Manaus

Andrea Gomes reforçou que o cuidado principal para evitar que a má oclusão afete a qualidade de vida do paciente é levar a criança ao profissional dentista periodicamente, porque uma vez detectada precocemente, essa condição pode ser trabalhada evitando o agravamento do quadro.

“O uso prolongado de chupeta pode prejudicar a dentição, a fala e resultar em outros agravos, por isso além do ortodontista, muitas situações demandam que o acompanhamento seja feito por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos e fonoaudiólogos. Daí a necessidade de eliminar de forma precoce o uso da chupeta, mas não de modo brusco, e sim de maneira gradual, sempre mostrando para a criança que esse hábito vai prejudicá-la no futuro”, assinalou.

Utilizando uma linguagem simples e com apoio de ilustrações, Vanessa Caliri ressaltou que a respiração bucal é um dos principais causadores das alterações no formato das arcadas dentárias e mostrou como o cirurgião-dentista pode identificar essa condição para iniciar o tratamento e impedir que a criança desenvolva má oclusão. Ela também mostrou como o uso da chupeta por ser prejudicial à arcada dentária.

