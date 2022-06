Cerca de 2 mil pessoas vibram com ‘Festival Folclórico da Zona Leste’ em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 2 mil pessoas vibraram ao participarem do “Festival Folclórico da Zona Leste”, nesta sexta-feira (17), na zona Leste de Manaus. O festival acontece na área externa do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, todos os dias, de 18h à 0h, e encerra no dia 03 de julho.

No sábado (18), os Meninos do Xote se apresentam no arraial e no próximo domingo (19), a festa é por conta do Trio du Vale.

Mais de 50 permissionários do centro de compras estão participando diretamente do evento. A permissionária Gleicimara Campos agradeceu a oportunidade de poder ganhar uma renda extra. “Para mim está sendo uma honra trabalhar nesse arraial. Está muito organizado, segurança de excelência, e eu só tenho a agradecer. Agradeço ao prefeito David Almeida e ao secretário da Semacc, Wanderson Costa. Muito obrigada pela oportunidade que eles nos deram para que a gente pudesse estar aqui festejando e também podendo levar uma renda extra para casa, muito obrigada”, finalizou a permissionária.