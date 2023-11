Sangramento nasal, sufocamento, manauaras sofrem com 4° dia consecutivo de fumaça

Conforme a plataforma World Air Quality Index, que registra a zona de fumaça e a qualidade do ar, as zonas mais afetadas são oeste, leste, sul e centro-sul. Porém, outras áreas também registram o problema.

Muitos moradores relataram nas redes sociais terem acordado sufocados com o fumaceiro dentro dos cômodos de suas casas. Alguns deles passaram mal e apresentaram problemas respiratórios e até “Socorro! Fumaça tá dentro de casa. Nariz sangrando, fora o resto”, disse uma no Instagram do perfil Trânsito Manaus.

