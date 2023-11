Manaus é escolhida para sediar oito reuniões do G20 em 2024

Além de Manaus, as reuniões acontecerão também em outras 17 cidades, entre elas Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Campinas, Salvador, Fortaleza, Teresina, Santarém, Belém, Maceió, Cuiabá, Recife e Foz do Iguaçu.

Nestas reuniões serão discutidos e ajustados os planos de organização do megaevento mundial que reúne ministros chefes de banco centrais e outras autoridades em assuntos financeiros do Brasil e de outros 19 países.

Manaus/AM - Manaus foi selecionada para ser uma das sedes das reuniões técnicas entre os membros que compõem a cúpula do G20, comandada pelo Brasil a partir do próximo dia 1° de dezembro.

