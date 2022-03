Sancionada lei que proíbe obras inacabadas em Manaus

O prefeito David Almeida sancionou na terça-feira (8), uma lei que proíbe que inauguração de obras ainda inacabadas em Manaus. O texto já está no Diário Oficial do Município.

As obras precisam atender as finalidades a que se destinam, com condições de funcionamento, e cumprindo normas de segurança.

Além disso, precisa contar com acessibilidade, circulação e utilização previstas no Código de Obras e Edificações do Município de Manaus.