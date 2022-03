FVS analisa Covid pós Carnaval para decidir uso não obrigatório de máscaras em Manaus

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) informou, por meio de nota nesta quarta-feira (9), que aguarda o balanço de casos de coronavírus durante o período de Carnaval para avaliar o uso não obrigatório de máscaras em locais abertos em Manaus.

De acordo com a FVS, a análise sobre o cenário epidemiológico para os próximos 14 dias está sendo realizada pelo Comitê Interinstitucional de Enfrentamento da Covid-19.

Segundo o órgão, a decisão sobre este assunto ficará por responsabilidade do Comitê. Confira a nota a seguir:

Nota - Sobre a não obrigatoriedade do uso de máscara, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) informa que o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento da Covid-19 está analisando o cenário epidemiológico para os próximos 14 dias.

A análise funciona como ferramenta técnica para interpretar o cenário epidemiológico da Covid-19 atualizado. No entanto, a discussão sobre a obrigatoriedade ou não do uso de máscaras realizar-se-á no âmbito do Comitê de Combate à Covid-19, do Governo do Amazonas.