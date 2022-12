Saiba horários do comércio em Manaus nesta sexta de jogo do Brasil

Manaus/AM - O comércio de Manaus vai funcionar em horário diferenciado nesta sexta-feira (2), dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. De acordo com a Fecomércio, os estabelecimentos da área do Centro e dos shoppings devem fechar 30 minutos antes das partidas e retornam 30 minutos depois do jogo, mas fica a critério de cada um adotar essa medida.

A partida da seleção brasileira vai ocorrer às 15h (horário de Manaus), contra Camarões. Confira abaixo os horários sugeridos:

O comércio no Centro deve seguir o horário sugerido pela Fecomércio.

Amazonas Shopping: funcionará em horário normal nos dias de jogos do Brasil;

Manauara Shopping: funcionará em horário normal nos dias de jogos do Brasil. As lojas poderão optar por fechar 30 minutos antes e abrir 30 minutos após o término dos jogos;

Manaus Plaza: funcionará em horário normal nos dias de jogos do Brasil, o fechamento das lojas acontecerá 30 minutos antes do início do jogo (facultativo) e o retorno às atividades, 30 minutos após o fim da partida;

Millennium Shopping: funcionará em horário normal nos dias de jogos do Brasil. As lojas poderão optar por fechar 30 minutos antes e abrir 30 minutos após o término dos jogos;

Ponta Negra Shopping: funcionará em horário normal nos dias de jogos do Brasil;

Shopping São José: funcionará em horário normal nos dias de jogos do Brasil, o funcionamento das lojas poderá ser interrompido 30 minutos antes do horário dos jogos, com retorno da operação em até 30 minutos após o término da partida;

Sumaúma Shopping: funcionará em horário normal nos dias de jogos do Brasil, o mall permitirá o fechamento das lojas 30 minutos antes dos jogos, mas com reabertura após 30 minutos do encerramento de cada partida;

Via Norte: funcionará em horário normal nos dias de jogos do Brasil, para lojas e quiosques será facultativo fechar 30 minutos antes dos jogos e reabrir 30 minutos após.