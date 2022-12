Em Manaus, Loja Solidária é inaugurada para reverter venda de itens em ações

Manaus/AM - Com a proposta de motivar a solidariedade e fazer o bem, a ONG Parceiros Brilhantes inaugurou a Loja Solidária no Shopping Ponta Negra, nessa quarta-feira (30) em comemoração aos seus três anos de atividades sociais no Amazonas.

A ação conta com apoio do centro de compras. Na loja, situada no Piso L1, na entrada principal da Avenida Coronel Teixeira, em frente ao Emporium Rodrigues, poderão ser encontrados diversos produtos com venda revertida para as ações realizadas pela entidade no Amazonas.

Entre os itens do bem vendidos na loja Solidária estão os cadernos moleskine, mudas de ipês, ecobags e camisetas exclusivas da Bend.inc. Além disso, para quem quiser apenas fazer uma doação, no local será possível adquirir vouchers para doação de cestas básicas e kits de higiene para o combate da pobreza menstrual. Os preços dos produtos variam de R$ 25 a R$ 233.

A Loja Solidária da Parceiros Brilhantes vai funcionar até o próximo dia 22 de dezembro, durante o horário de funcionamento do Shopping Ponta Negra.