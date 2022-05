Saiba como fica o trânsito após interdição da Rua dos Barés em Manaus

Cerca de dez agentes de trânsito estão diariamente monitorando as vias do Centro e só farão novas interdições caso o avanço da enchente interfira na segurança de condutores e pedestres.

"Nós já estamos antecipando o fechamento para que os condutores e pedestres não tenham problemas no local”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Manaus/AM - A Rua dos Barés, foi interditada nessa quinta-feira (12), no trecho que compreende o cruzamento com a rua Pedro Botelho, no Centro, devido ao avanço do nível das águas. Por isso, algumas mudanças no trânsito foram implementadas.

