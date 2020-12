Sai lista de isentos da taxa de inscrição em residência da FCecon

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulga, nesta quarta-feira (2), a lista de candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição no primeiro Programa de Residência Uniprofissional em Enfermagem Oncológica da instituição. A lista está disponível no site da Fundação (www.fcecon.am.gov.br).

O programa oferta duas vagas para a residência e terá duração de 24 meses, com carga horária de 5.760 horas. Os aprovados em todas as fases da seleção se tornarão residentes e terão direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 3.330,43.

A previsão de início das atividades da Residência em Enfermagem Oncológica é para março de 2021, sob regime de dedicação exclusiva.

Inscrições

A lista de candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição está disponível no site da Fundação, no banner do Programa de Residência em Enfermagem Oncológica, onde estão disponíveis todos os documentos relacionados à seleção. Para quem não tem direito à isenção da taxa, o prazo de inscrições vai até 7 de dezembro de 2020.

Para participar da seleção, os candidatos devem possuir diploma de graduação no curso de Enfermagem, expedido por instituição credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

A aplicação da prova escrita ocorrerá no dia 5 de janeiro de 2021, às 9h, na Fundação Cecon. A seleção terá, ainda, prova de títulos e análise curricular.