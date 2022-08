Sábado e domingo foram os 2 dias mais quentes do ano em Manaus, diz Inmet

Manaus/AM - O último sábado (6) e domingo (7) foram os 2 dias mais quentes do ano em Manaus, chegando a 35,2°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas máximas foram atingidas por volta das 15h de ambos os dias, que ficaram só um pouco acima da temperatura registrada na segunda-feira (8) quando os termômetros apontaram 35º, a segunda máxima do ano.

O recorde de calor deste ano havia sido alcançado no dia de 12 de fevereiro, com o registro de 34,8º e nos dias 26 e 28 de julho 34,7º.

A maior temperatura máxima registrada na estação meteorológica do Inmet no Estado foi há 30 anos, de 39°C, no dia 21 de agosto de 2015.

Cuidados com a saúde - Para enfrentar melhor esses dias, as autoridades de saúde recomendam manter a hidratação porque só a água é essencial para repor as perdas como o suor.

Recomenda-se ainda evitar a exposição prolongada ao sol e usar protetor solar, medidas importantes para a prevenção de doenças da pele como o câncer. A alimentação deve ser organizada com opções mais naturais, como frutas, verduras e legumes.

E para quem precisa se expor ao sol, deve evitar os horários de picos e nos casos em que isso for impossível, usar protetor solar, bonés, sombrinhas e procurar estar em lugares ventilados.