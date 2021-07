Rotas da empresa Açaí são remanejadas em Manaus após paralisação

O IMMU ressaltou que não tem medido esforços para garantir que os trabalhadores do transporte público garantam seus direitos dentro da normalidade e que os usuários dos ônibus não sejam prejudicados com paralisação sem prévia programação.

As questões contratuais estão sendo tratadas com a Procuradoria Geral do Município (PGM), para que todas as providências cabíveis sejam tomadas.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, uma paralisação estava prevista para a tarde desta quinta e sexta-feira (9) em toda a cidade, mas não foi confirmada. “Houve uma venda nos bastidores e não houve um comunicado. Se eles pensam em dar calote nos trabalhadores, estão muito enganados”, disse.

Manaus/AM - Após dezenas de rodoviários da empresa Açaí Transportes serem impedidos de entrarem no local de trabalho na manhã desta quinta-feira (8), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que, no momento em que foi informada da paralisação dos rodoviários planejou o remanejamento de linhas operacionalizadas pela Açaí.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.